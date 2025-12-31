В Туапсе рассказали о последствиях удара беспилотников ВСУ

В Туапсе из-за атаки беспилотников ВСУ поврежден причал в порту

В Туапсе из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. Об этом говорится в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

По предварительной информации, никто не пострадал. «Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», — рассказали власти. В связи с отражением атаки дронов они попросили жителей не выходить на улицу, не снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Туапсе в Краснодарском крае. После атаки беспилотников начался пожар.