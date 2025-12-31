Стало известно о пожаре в российском регионе из-за атаки украинских беспилотников

Жители Туапсе сообщили о пожаре в результате атаки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Туапсе в Краснодарском крае. В результате возник пожар, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

«По словам местных жителей, после атаки беспилотников начался пожар», — говорится в сообщении. На опубликованной фотографии видно красное зарево. Что именно загорелось, не уточняется. Официальная информация об атаке и ее последствиях пока не поступала.

На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 27 беспилотников ВСУ.