Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:49, 31 декабря 2025Россия

Стало известно о пожаре в российском регионе из-за атаки украинских беспилотников

Жители Туапсе сообщили о пожаре в результате атаки беспилотников ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Туапсе в Краснодарском крае. В результате возник пожар, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

«По словам местных жителей, после атаки беспилотников начался пожар», — говорится в сообщении. На опубликованной фотографии видно красное зарево. Что именно загорелось, не уточняется. Официальная информация об атаке и ее последствиях пока не поступала.

На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 27 беспилотников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Синоптик предупредил россиян о 40-градусных морозах в новогоднюю ночь

    В Германии подготовили план на случай военного конфликта в рамках НАТО

    На Западе назвали новую сложность для реализации мирного плана Трампа по Украине

    Раскрыта возможная реакция Трампа на удары по резиденции Путина

    В России оценили возможность возобновить диалог с Евросоюзом

    Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

    Стало известно о пожаре в российском регионе из-за атаки украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok