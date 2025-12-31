Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 31 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о риске попасть в тюрьму за новогодние салюты

МВД: За запуск фейерверков в Новый год жителям Москвы грозит до 5 лет тюрьмы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За запуск салютов и фейерверков в Новый год жители Москвы рискуют попасть в тюрьму. О наказании за использование пиротехники предупредили в столичном управлении МВД, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что пиротехнику лучше не использовать из-за участившихся связанных с ней случаев провокации. Также стоит позаботиться о пожарной безопасности и не запускать фейерверки с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и на объектах транспортной инфраструктуры.

Нарушение правил повлечет административную ответственность — штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Однако если последствия окажутся тяжкими, ответственность станет уголовной — вплоть до лишения свободы на пять лет.

«Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены», — подчеркнули в МВД.

Ранее россиян призвали отказаться от новогодних фейерверков из-за риска, что внутрь может быть заложено взрывное устройство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поздравил россиян с Новым годом

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Матвиенко назвала главное достояние России

    Назван простой способ быстро облегчить похмелье

    Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о конфликте с украинцем на «Тур де Ски»

    Выступления Деда Мороза и Снегурочки заметно подорожали

    Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут

    Москвичей предупредили о риске попасть в тюрьму за новогодние салюты

    Минобороны показало карту полета пытавшихся атаковать резиденцию Путина дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok