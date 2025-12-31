Москвичей предупредили о риске попасть в тюрьму за новогодние салюты

МВД: За запуск фейерверков в Новый год жителям Москвы грозит до 5 лет тюрьмы

За запуск салютов и фейерверков в Новый год жители Москвы рискуют попасть в тюрьму. О наказании за использование пиротехники предупредили в столичном управлении МВД, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что пиротехнику лучше не использовать из-за участившихся связанных с ней случаев провокации. Также стоит позаботиться о пожарной безопасности и не запускать фейерверки с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и на объектах транспортной инфраструктуры.

Нарушение правил повлечет административную ответственность — штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Однако если последствия окажутся тяжкими, ответственность станет уголовной — вплоть до лишения свободы на пять лет.

«Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены», — подчеркнули в МВД.

Ранее россиян призвали отказаться от новогодних фейерверков из-за риска, что внутрь может быть заложено взрывное устройство.