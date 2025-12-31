Реклама

21:55, 31 декабря 2025

MTV прекратило вещание

Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Музыкальные телеканалы MTV, включая MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, прекратят свое вещание. Об этом сообщает Collider.

«Если вы чувствуете, что ваша молодость уходит у вас на глазах — вероятно, вы правы. Спустя 44 года после своего первого запуска MTV, каким мы его знаем, умер. К концу этого года оставшиеся 24-часовые музыкальные каналы MTV закроются по всему миру», — указано в сообщении.

Отмечается, что основной канал MTV HD продолжит вещание в США, однако его контент будет сосредоточен на развлекательных программах и реалити-шоу, а не на музыкальных клипах.

О намерении компании Paramount прекратить работу части музыкальных телеканалов MTV в странах Европы стало известно в октябре. Вещание музыкальных каналов закончится после 31 декабря.

