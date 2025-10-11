Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:04, 11 октября 2025Интернет и СМИ

В некоторых странах Европы закроют телеканалы MTV

Компания Paramount закроет каналы MTV в Великобритании, Австрии и Германии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Компания Paramount прекратит работу части музыкальных телеканалов MTV в Великобритании, Австрии и Германии. О закрытии каналов сообщил Broadband TV News со ссылкой на операторов телевизионных платформ.

Операторы затронутых телевизионных платформ сообщили, что MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live после 31 декабря прекратят работу в Великобритании, где проработали почти 40 лет. Доступным на экранах останется MTV HD.

По информации издания, до конца 2025 года прекращение вещания также ожидается в нескольких странах Центральной и Восточной Европы — в том числе в Польше и в Венгрии. MTV может прекратить вещание и в странах Бенилюкса — Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

В России приостановили вещание каналов MTV и Nickelodeon в апреле 2022 года. Телеканалы перестали быть доступны для российских зрителей «по требованию правообладателя».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    На Украине раскрыли «впечатляющее» число ушедших в самоволку военных

    Победившая 20 раз подряд Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA

    Операторы дронов ВСУ поменяли тактику

    Украинка попыталась вывезти из страны миллион долларов в тайнике автомобиля

    В некоторых странах Европы закроют телеканалы MTV

    Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран оказался в рабстве у цыган

    В США сообщили об обсуждении Трампом и Зеленским поставок Tоmahawk

    Три человека утонули из-за столкновения катера с кораблем на Байкале

    Нарколог раскрыл любителям выпить бокал вина вечером настоящие последствия этой привычки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости