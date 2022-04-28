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В России приостановили вещание каналов MTV и Nickelodeon

Paramount приостановила вещание Nickelodeon, MTV и других каналов в России

Фото: Todd Plitt / AP

Компания Paramount приостановила вещание своих телеканалов Nickelodeon, MTV, Paramount Channel и Paramount Comedy на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, каналы, принадлежащие Paramount, перестали работать у пользователей «Билайна» и «Ростелекома». Вместо них зрители видят сообщение: «Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ».

В «Ростелекоме» уточнили, что телеканалы Nickelodeon, MTV, Paramount Channel и Paramount Comedy перестали быть доступны для российских зрителей «по требованию правообладателя».

9 марта стало известно, что телекомпания Discovery приняла решение на время остановить вещание кабельных каналов в России. Уточнялось, что российским зрителям не будут показывать 15 каналов, в том числе Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet, TLC и Eurosport.

До этого сообщалось о временном прекращении вещания немецких каналов ARD и ZDF в России. Причиной приостановки вещания представители каналов назвали новый закон о фейках в отношении действий Вооруженных сил (ВС) России.

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Евгения Наумова
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