На Западе назвали имя президента Украины в 2026 году

Обозреватель WP Игнатиус: президентом Украины в 2026 году станет Залужный

Президентом Украины в следующем году станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, имя нового главы государства назвал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, передает «Страна.ua».

По мнению журналиста, Залужный возглавит правительство «национального единства» после отставки нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Игнатиус дал прогноз, что конфликт на Украине в 2026 году продолжится и станет «кровавым тупиком», при этом есть вероятность его расширения на страны НАТО. Обозреватель также предсказал дальнейшие атаки украинских морских беспилотников в попытке сократить экспорт российских энергоносителей.

В мирное соглашение с территориальными уступками со стороны Киева и отказом от членства в Североатлантическом альянсе журналист не верит, также как и в форсирование Днепра российскими войсками.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе проведение выборов на Украине. Политик отметил, что страна может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.

