01:08, 31 декабря 2025Мир

На Западе назвали новую сложность для реализации мирного плана Трампа по Украине

Bloomberg: Атака на резиденцию Путина станет сложностью для мирного плана Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Западное издание Bloomberg назвало новую сложность для реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. По мнению журналистов, таковой стала атака на резиденцию президента России Владимира Путина и решение Москвы пересмотреть переговорную позицию после произошедшего.

Авторы публикации напомнили, что глава Белого дома «был очень зол», когда узнал об атаке. По их мнению, такая реакцию американского лидера говорит о том, что он встал на сторону России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по ситуации с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

