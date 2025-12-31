Россияне отмечают Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января в России отмечают главный зимний праздник — Новый год. Хотя традиция его встречи уходит корнями в глубокое прошлое, государственным праздником он стал только в XX веке. О том, как менялись новогодние обычаи и почему именно дата 1 января стала точкой отсчета Нового года, рассказывает «Лента.ру».

Дата Нового года в 2026 году

Новый год в России традиционно празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января. Это государственный праздник, который является выходным днем.

Даты новогодних каникул в 2026 году

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней подряд — со среды 31 декабря до воскресенья 11 января включительно. Первый рабочий день в 2026 году выпадает на понедельник, 12 января. В конце 2025 года у россиян будет короткая рабочая неделя всего из двух дней — 29 и 30 декабря.

По этому графику будут отдыхать россияне, которые работают пять дней в неделю с выходными в субботу и воскресенье. Тем, кто работает по иному расписанию, стоит уточнить даты каникул у работодателя.

Фото: Bayhu19 / Shutterstock / Fotodom

История Нового года

Новый год на Руси

Точно неизвестно, когда в Древней Руси впервые начали отмечать Новый год. По одним данным, изначально праздник приходился на Масленицу, по другим — на день весеннего или зимнего равноденствия.

После крещения Руси была установлена единая дата празднования — 1 марта, в соответсвии с византийским календарем. По нему отсчет велся от 5508 года до нашей эры, условно называемого «сотворением мира». Следующие 500 лет наступление нового года на Руси праздновали в первый день весны.

К концу XV века по указу царя Ивана III Васильевича Новый год стали праздновать 1 сентября — связано это было с окончанием полевых работ. В первый день осени традиционно проходили церковные богослужения — люди благодарили Бога за урожай. Уже тогда было принято устраивать праздничные застолья. Традиция отмечать Новый год осенью сохранялась около 200 лет.

Когда Новый год стали отмечать 1 января

Традиция отмечать Новый год 1 января в России была установлена в самом конце XVII века, указом Петра I. Тогда же изменилась система летоисчисления: Петр I велел вести отсчет не от «сотворения мира», а от Рождества Христова. Так, наступивший 7208 год стал 1699-м годом.

Хотя дата праздника изменилась, Россия продолжила жить по юлианскому календарю, в то время как Европа уже использовала более точный григорианский. Из-за этой разницы в XVIII веке российский Новый год наступал на 11 дней позже европейского.

Даты празднования Нового года в России и Европе совпали лишь в XX веке, когда наша страна в 1918 году официально перешла на григорианский календарь.

Как отмечали Новый год в СССР и в России

Как отмечали Новый год в СССР

В первые годы после революции Новый год не был государственным праздником, а существовал лишь как традиция, сохраняемая в народе. Власть почти не обращала на него внимания, в то время любые торжества должны были нести идеи коммунизма. В 1920-е годы Дед Мороз и елка оказались под запретом, так как считались символами Рождества. Эти и другие «религиозные предрассудки», в то время активно искореняли. Власти рассматривали идею вообще перенести Новый год на 7 ноября, но от нее все же отказались.

Все изменилось в конце 1935 года, когда ЦК ВЛКСМ выпустил распоряжение, в котором молодежи разрешалось проводить новогодние вечера. Власть решила возродить праздник, но полностью отделить его от Рождества. С этого момента людям снова разрешили наряжать елки, а в 1937 году на главной праздничной елке в Москве впервые появились Дед Мороз и Снегурочка.

1 января официально стало выходным днем в 1948 году

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

В советский период сформировались главные новогодние традиции, которые дошли до наших дней. Среди них — семейные застолья с салатом «Оливье», «Сельдью под шубой» и мандаринами. Кроме того, с 1936 года в стране наладили массовый выпуск «Советского шампанского», ставшего неотъемлемой частью праздника.

Как отмечают Новый год в современной России

Согласно опросам ВЦИОМ, больше половины россиян (58 процентов) считают Новый год главным праздником. При этом отмечать его собирается большинство граждан страны — 97 процентов.

Красная площадь — самое популярное место для встречи Нового года в Москве. Здесь можно увидеть праздничную иллюминацию, посетить ярмарку и покататься на ГУМ-катке. Кроме этого, для прогулок отлично подходят парки «Зарядье», Горького, ВДНХ и городские набережные.

Фото: Дмитрий Белицкий / РИА Новости

Главным зимним событием уже много лет служит фестиваль «Путешествие в Рождество». Его проводят с середины декабря до конца январских каникул. В рамках фестиваля по всему городу работает более 30 тематических точек проекта «Московские сезоны».

Новогодние традиции

Новогодние ели и фейерверки

Эта традиция уходит корнями во времена императора Петра I. Именно при нем стали наряжать елку и запускать праздничные фейерверки в новогоднюю ночь.

Еще одна известная традиция — дарить поздравительные открытки — появилась в стране на рубеже XIX и XX веков. Их оформлением занимались знаменитые художники, такие как Репин и Шишкин. После революции открытки, как и другие атрибуты праздника, были запрещены. Вновь дарить друг другу на праздники их стали только в 1941 году.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Дед Мороз и Снегурочка

Одними из самых узнаваемых символов Нового года в нашей стране считаются Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Ежегодно тысячи детей отправляют доброму волшебнику письма со своими желаниями. У дедушки даже есть своя официальная резиденция — расположена она в Великом Устюге, куда съезжаются гости со всех уголков России.

Образ Деда Мороза пришел к нам из славянской мифологии. Изначально он был суровым духом зимы и холода. В XIX веке Дед Мороз стал героем литературных сказок и рождественских рассказов, тогда его характер смягчился. Окончательно добрым волшебником и символом Нового года он стал в советское время, в 1930-е годы.

Но, оказывается, Дед Мороз в России не один. Почти в каждом регионе есть свой новогодний волшебник, который, как правило, облачается в национальный костюм своего края и поздравляет ребят с праздником.

Какие Деды Морозы есть в России? Кыш Бабай (Татарстан) — древний зимний дух из тюркских преданий. Как и у обычного Деда Мороза, у него есть собственный дом в селе Яна Кырлай под Казанью, а в помощниках у него ходят дочка Кар Кызы и другие сказочные существа. Ямал Ири (Ямало-Ненецкий автономный округ) — главный зимний волшебник северных народов. Он носит традиционный наряд, волшебный бубен и посох, а его помощником является собака породы хаски. Живет сказочный дедушка в поселке Горнокнязевск недалеко от Салехарда. Тол Бабай (Удмуртия) считается потомком древних великанов — алангасаров. Согласно поверьям, он понимает язык природы и знает секреты целебных трав, а сегодня является к людям как мудрый старец. Раньше он жил в деревне Титово, но позже, из-за большого потока гостей, перебрался в село Шаркан. Йушто Кугыза (Республика Марий Эл) в переводе с языке народа мариего означает «Холодный дедушка». Одет в длинный тулуп и шапку с марийским орнаментом, а главный его зимний атрибут — деревянный посох. Живет Йушто Кугыза вместе со своей внучкой Лумудыр в селе Кукнур. Саган Убген (Бурятия) по легенде родился уже стариком. Он живет в резиденции на территории этнографического музея в Улан-Удэ. Его легко узнать по белому бурятскому халату, меховой шапке с узорами и особому посоху с изображением головы дракона.

Фото: sergo1972 / Shutterstock / Fotodom

Обращение главы государства

Обычай слушать новогоднее обращение главы государства во время новогоднего застолья появился в СССР. Впервые поздравительную речь произнес по радио председатель ЦИК Михаил Калинин в 1935 году, обращаясь к полярникам. В ночь на 1 января 1942 года по радио прозвучало первое всесоюзное новогоднее поздравление, которое снова зачитал Калинин. Его речь была посвящена событиям на фронтах Великой Отечественной войны.

Леонид Брежнев впервые поздравил советских граждан с Новым годом по телевизору в 1970 году. Самым неожиданным стало обращение в канун 1992 года, когда президент Борис Ельцин не смог выступить. Вместо него телезрителей поздравил Михаил Задорнов, который вел праздничный «Голубой огонек». Импровизированная речь юмориста немного затянулась, из-за чего даже перенесли бой курантов, в эфире он прозвучал на минуту позже.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Китайский символ года

Одной из современных традиций в России стало празднование Нового года по восточному календарю, в котором каждый год имеет свое символическое животное. Например, наступающий 2026 год — это год Красной Огненной Лошади. Ей присущи энергия, страстность и амбиции, но также и горячий нрав. Считается, что Лошадь очень волевая, преданная в чувствах, но в то же время может проявлять упрямство и не всегда доводить начатое до конца.

Астрологи советуют встречать Новый год в цветах символа года, якобы это может принести удачу, деньги и любовь. Главные оттенки 2026 года: красный, зеленый, желтый, коричневый, золотой и серебряный. Именно в этих тонах стоит выбирать праздничный наряд, украшения для дома и даже блюда для новогоднего застолья.