Пленный из ВСУ рассказал о бесполезности обучения бойцов в Британии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Британские военные инструкторы, занимавшиеся подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), признавали, что полученные на курсах знания могут оказаться бесполезными в реальном конфликте с Россией, рассказал пленный украинский боец Сергей Момот, пишет ТАСС.

«Они нам говорили: "Ребята, мы вас учим по книжке. В том, что сейчас происходит в украинской войне, оно может вам не понадобиться"», — добавил он. Инструкторы сказали украинским военнослужащим, что обязаны учить по методичкам.

Пленный также поделился опытом прохождения военной подготовки в Германии. Он указал на безразличие немецких инструкторов, которые часами опаздывали на встречи с украинскими мобилизованными.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы учили солдат ВСУ штурму зданий за полчаса.

