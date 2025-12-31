Реклама

Экономика
17:38, 31 декабря 2025Экономика

Предсказана погода в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик Тишковец: В новогоднюю ночь в Москве похолодает до минус 13 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В новогоднюю ночь в Москве похолодает до минус 13 градусов, а сугробы вырастут до 22 сантиметров. Такую погоду в ночь на 1 января предсказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«В Подмосковье минус 10 — минус 15, местами минус 17, что соответствует многолетней норме», — добавил синоптик. Высота снежного покрова при этом увеличится до 22 сантиметров при норме в 20 сантиметров. Ветер будет дуть западный, северо-западный, а скорость его порывов будет достигать 3-8 метров в секунду.

Тишковец добавил, что днем 1 января на фоне роста атмосферного давления в Москве может выглянуть солнце. Температура воздуха окажется на уровне минус 10 градусов Цельсия — это на 4-5 градусов ниже нормы. Однако пик морозов придется на ночь 2 января — столбики термометров в области могут показать до минус 20 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в новогоднюю ночь в Москву придут морозы до минус 14 градусов.

    Предсказана погода в Москве в новогоднюю ночь

