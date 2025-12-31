Реклама

10:48, 31 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов: Новогодняя ночь в Москве будет морозной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будет морозной. О погоде в Новый год рассказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет РИА Новости.

«Морозная, в меру морозная: минус 12-14 градусов под бой курантов и около минус 10-12 градусов в дневные часы», — спрогнозировал синоптик.

Еще более холодная погода ожидает москвичей в ночь на 2 января. Температура воздуха в столице будет достигать минус 14-16 градусов, а по области столбики термометров опустятся до минус 19 градусов, предупредил Шувалов.

Ранее метеоролог предупредил жителей нескольких регионов России о 40-градусных морозах на Новый год. Такая погода ожидается в Магаданской области, на востоке и северо-востоке Якутии. Столбики термометров в этих частях страны могут показать до минус 48-градусов.

На европейской территории России не ожидают столь сильных морозов, но сугробы за зимние праздники могут вырасти до 30 сантиметров, предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

