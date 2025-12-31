Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:23, 31 декабря 2025Забота о себе

Раскрыты безопасные для здоровья порции оливье и селедки под шубой

Нутрициолог Яблокова: Без вреда для здоровья можно съесть 150 граммов оливье
Наталья Обрядина

Фото: Dmitry_Koshelev / Shutterstock / Fotodom

Чтобы избежать тяжести, вздутия и изжоги в новогоднюю ночь, важно соблюдать умеренность во время застолья, заявила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. Безопасный размер порций классических праздничных салатов она раскрыла изданию «Федерал Пресс».

По словам врача, без вреда для здоровья за один прием пищи можно съесть 100-150 граммов оливье, что соответствует примерно трем-четырем столовым ложкам салата без большой горки. Оптимальной порцией селедки под шубой она назвала примерно 120 граммов, то есть две-три столовые ложки.

«При таком объеме два салата вместе занимают не полную тарелку, а ее половину, оставляя место для овощей и более легких блюд», — подчеркнула нутрициолог.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

При этом людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, желчного пузыря и печени, а также при наличии лишнего веса специалистка посоветовала уменьшить рекомендованные размеры порций примерно на треть.

Ранее член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов рассказал, какие алкогольные напитки лучше подавать к новогоднему столу. По его мнению, универсальным вариантом для праздничного ужина являются розовые игристые вина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко рассказал о покушении на Путина

    Яства со стола Ивана Грозного и любимое блюдо Петра I. Рецепты старинных угощений с пиров правителей России

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Пять бойцов ВСУ переправились через Днепр и сдались в плен

    Предсказана погода в Москве в новогоднюю ночь

    На Западе рассказали о состоянии Зеленского к концу года

    Раскрыты безопасные для здоровья порции оливье и селедки под шубой

    Каллас высказалась о причастности Украины к попытке атаки на резиденцию Путина

    Назван год проведения микропереписи населения России

    Европа осталась «одна дома»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok