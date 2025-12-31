Раскрыты безопасные для здоровья порции оливье и селедки под шубой

Нутрициолог Яблокова: Без вреда для здоровья можно съесть 150 граммов оливье

Чтобы избежать тяжести, вздутия и изжоги в новогоднюю ночь, важно соблюдать умеренность во время застолья, заявила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. Безопасный размер порций классических праздничных салатов она раскрыла изданию «Федерал Пресс».

По словам врача, без вреда для здоровья за один прием пищи можно съесть 100-150 граммов оливье, что соответствует примерно трем-четырем столовым ложкам салата без большой горки. Оптимальной порцией селедки под шубой она назвала примерно 120 граммов, то есть две-три столовые ложки.

«При таком объеме два салата вместе занимают не полную тарелку, а ее половину, оставляя место для овощей и более легких блюд», — подчеркнула нутрициолог.

При этом людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, желчного пузыря и печени, а также при наличии лишнего веса специалистка посоветовала уменьшить рекомендованные размеры порций примерно на треть.

Ранее член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов рассказал, какие алкогольные напитки лучше подавать к новогоднему столу. По его мнению, универсальным вариантом для праздничного ужина являются розовые игристые вина.