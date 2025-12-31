Реклама

Мир
04:54, 31 декабря 2025

Экс-советник НАТО заявил о смене мнения о России в Европе

Аналитик Жак Бо: Европейские политики поменяли мнение о России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Европейские политики постепенно начинают менять позицию в отношении Москвы, заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

Он вспомнил, что НАТО обвиняет РФ в том, что она якобы может резко напасть.

«Там постоянно твердили, что Россия вот-вот нападет на НАТО, а (глава нацразведки США — примечание "Ленты.ру") Тулси Габборд заявила, что все эти оценки просто ложь и пропаганда», — отметил он.

Ранее военные эксперты раскритиковали планы НАТО на случай войны с Россией.

.

