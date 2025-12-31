Россиян предупредили о крупных штрафах за салюты

Душева: За запуск салютов в неположенном месте грозит штраф до 400 тысяч рублей

Запускающим салюты в неположенном месте россиянам грозит крупный штраф в размере до 400 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА Новости предупредила юрист Мария Душева.

Она напомнила, что запускать салюты нельзя в жилых помещениях, на балконах и крышах, на территориях заповедников, кладбищ, образовательных и медицинских учреждений. Также нельзя запускать пиротехнику ближе 10-100 метров к зданиям, деревьям, линиям электропередач, складам, газовым коммуникациям, автомобилям и при ветре свыше 5 метров в секунду.

«Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для физических лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных от 30 до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 до 400 тысяч рублей», — сказал она, добавив, что за причинение вреда здоровью людей или имуществу предусмотрено уголовное наказание.

Ранее о риске попасть в тюрьму за новогодние салюты предупредили жителей Москвы. «Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены», — подчеркнули в МВД.