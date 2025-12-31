Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:33, 31 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о крупных штрафах за салюты

Душева: За запуск салютов в неположенном месте грозит штраф до 400 тысяч рублей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Noel Celis / Reuters

Запускающим салюты в неположенном месте россиянам грозит крупный штраф в размере до 400 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА Новости предупредила юрист Мария Душева.

Она напомнила, что запускать салюты нельзя в жилых помещениях, на балконах и крышах, на территориях заповедников, кладбищ, образовательных и медицинских учреждений. Также нельзя запускать пиротехнику ближе 10-100 метров к зданиям, деревьям, линиям электропередач, складам, газовым коммуникациям, автомобилям и при ветре свыше 5 метров в секунду.

«Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для физических лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных от 30 до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 до 400 тысяч рублей», — сказал она, добавив, что за причинение вреда здоровью людей или имуществу предусмотрено уголовное наказание.

Ранее о риске попасть в тюрьму за новогодние салюты предупредили жителей Москвы. «Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены», — подчеркнули в МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе осудили оправдания атаки ВСУ на резиденцию Путина со стороны Каллас

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Более 50 поездов задержаны на Кубани

    Россиян предупредили о крупных штрафах за салюты

    Новогодний фильм с Долиной вышел в эфир

    В России рассказали о неспособности Европы «слезть с предвоенной иглы»

    Российский город закрыл небо для самолетов

    США и Европа обсудили поддержку постконфликтной Украины

    Росавиация рассказала о слежке за Дедом Морозом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok