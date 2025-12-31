Реклама

14:29, 31 декабря 2025

Рубио на переговорах с Лавровым цитировал Вито Корлеоне из «Крестного отца»

NYT: Рубио цитировал героя «Крестного отца» на переговорах с Лавровым в Эр-Рияде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио пытался подражать персонажу Вито Корлеоне из фильма «Крестный отец» на переговорах с российской делегацией, которую возглавлял глава МИД Сергей Лавров. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Встреча Рубио с представителями из России произошла 18 февраля в Эр-Рияде. По сведениям издания, сидя напротив Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, Рубио процитировал главу мафиозного клана Вито Корлеоне, роль которого исполнил Марлон Брандо. В фильме герой Брандо, рассказывая сыну об угрозах криминальных семей-конкурентов, заявил «Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».

Как отмечает издание, американский политик использовал фразу из фильма, чтобы донести представителям России о необходимости общения между ядерными державами. Источник издания отметил, что Лавров, который «обычно хмурый», улыбнулся.

Ранее Рубио заявил, что США не ставят дедлайн по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон планирует продолжать работу над мирным соглашением «так долго, как это потребуется».

