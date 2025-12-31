Реклама

21:34, 31 декабря 2025Из жизни

Собаки помогли выжить потерявшимся в лесу отцу и сыну

В Ленобласти потерявшиеся в лесу отец и сын найдены живыми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Seibel / Unsplash

Отец и сын, заблудившиеся в лесу в Ленинградской области, найдены живыми, они провели ночь вместе с двумя собаками, что помогло им выжить. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Собеседница агентства указала, что в поисках принимали участие 16 групп. Заявка на поиск поступила в полдень 30 декабря, отца и сына нашли вечером 31 декабря. Уточняется, что пропавшим пришлось провести ночь в лесу, а в Ленобласти стоит морозная погода.

«Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками, возможно, это и помогло им выжить в такой холод», — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что собака привела отдыхавшего на охоте полицейского к хозяину, который потерялся в лесу вблизи американского города Манчестер, штат Нью-Джерси.

