Собаки помогли выжить потерявшимся в лесу отцу и сыну

В Ленобласти потерявшиеся в лесу отец и сын найдены живыми

Отец и сын, заблудившиеся в лесу в Ленинградской области, найдены живыми, они провели ночь вместе с двумя собаками, что помогло им выжить. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Собеседница агентства указала, что в поисках принимали участие 16 групп. Заявка на поиск поступила в полдень 30 декабря, отца и сына нашли вечером 31 декабря. Уточняется, что пропавшим пришлось провести ночь в лесу, а в Ленобласти стоит морозная погода.

«Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками, возможно, это и помогло им выжить в такой холод», — рассказали агентству.

