Киев атаковал резиденцию Путина БПЛА из Сумской и Черниговской областей

Киев атаковал резиденцию президента России Владимира Путина из Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков, его слова приводит РИА Новости.

«Был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины», — заявил он.

Минобороны России сообщило, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Атака началась около 19 часов 20 минут.

Также утром 31 декабря сообщалось о попытках Киева сгладить последствия атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию Путина. В частности, Киев выразил сожаление из-за реакции Индии, Пакистана, осудивших атаку на резиденцию российского лидера в Новгородской области.