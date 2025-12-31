Тревел-блогерша описала Новый год в США фразой «для них это вечер, а не испытание»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала Новый год в США фразой «для них это не вечер, а испытание». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь Ершова подчеркнула, что для американцев Новый год — праздник менее значимый, чем Рождество. «Американцы не начинают готовиться к Новому году за месяц. Они вообще готовятся к Рождеству, а Новый год идет прицепом, как сдача в магазине», — написала автор блога.

Это очень отличается от России, где за неделю до Нового года все начинают жить в режиме «надо все успеть», добавила Ершова. «Для них Новый год — это вечер, а не испытание. Они могут выпить бокал, сидя перед камином, а могут не пить вообще. Могут лечь спать в 12:10 — и никто не скажет, что ты "неправильно отметил"», — заключила россиянка.

Ранее блогерша назвала удивляющие иностранцев новогодние традиции России. Так, по ее словам, они считают странной привычку отмечать праздник с телевизором на фоне.