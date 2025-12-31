Реклама

В атаке на резиденцию Путина заподозрили еще одну страну кроме Украины

L'AntiDiplomatico: Украина и Британия стояли за атакой на резиденцию Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

За атакой дронов на резиденцию президента России Владимира Путина стояла не только Украина. С таким мнением выступило издание L'AntiDiplomatico.

В публикации допустили, что за атакой на резиденцию Путина стояла и Британия.

«Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — отмечается в статье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

