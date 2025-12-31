Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 31 декабря 2025Мир

В Германии подготовили план на случай военного конфликта в рамках НАТО

Politico: В Германии подготовили план на случай военного конфликта в рамках НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Германии подготовили закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ.

В документе описана пятиэтапная модель эскалации конфликта. По мнению авторов, сейчас страна находится на первом этапе — выявлении угроз и подготовке логистики.

Предполагается, что Германия станет основным центром и транзитным узлом для войск союзников, а значит, будет являться приоритетной целью для атак с использованием дальнобойных систем.

Основная задача этого документа — обеспечить слаженность действий военных и гражданских структур. При этом Германия взяла на себя ключевую роль в организации логистики и планировании укрепления альянса.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал военные успехи России на Украине серьезной угрозой для НАТО. По мнению политика, стабильная ситуация на Украине обеспечивает возможность Киеву защитить свои интересы, что будет лучше для Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Синоптик предупредил россиян о 40-градусных морозах в новогоднюю ночь

    В Германии подготовили план на случай военного конфликта в рамках НАТО

    На Западе назвали новую сложность для реализации мирного плана Трампа по Украине

    Раскрыта возможная реакция Трампа на удары по резиденции Путина

    В России оценили возможность возобновить диалог с Евросоюзом

    Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

    Стало известно о пожаре в российском регионе из-за атаки украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok