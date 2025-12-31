В Германии подготовили план на случай военного конфликта в рамках НАТО

В Германии подготовили закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ.

В документе описана пятиэтапная модель эскалации конфликта. По мнению авторов, сейчас страна находится на первом этапе — выявлении угроз и подготовке логистики.

Предполагается, что Германия станет основным центром и транзитным узлом для войск союзников, а значит, будет являться приоритетной целью для атак с использованием дальнобойных систем.

Основная задача этого документа — обеспечить слаженность действий военных и гражданских структур. При этом Германия взяла на себя ключевую роль в организации логистики и планировании укрепления альянса.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал военные успехи России на Украине серьезной угрозой для НАТО. По мнению политика, стабильная ситуация на Украине обеспечивает возможность Киеву защитить свои интересы, что будет лучше для Европы.