В Краснодаре полуголые Деды Морозы устроили массовый забег

Readovka: В центре Краснодара полуголые Деды Морозы устроили массовый забег

В Краснодаре полуголые Деды Морозы устроили массовый предпраздничный забег. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Компания мужчин, одетых только в шорты и праздничные новогодние шапки, совершила забег по центральным улицам и паркам города. Несмотря на минусовые температуры, они совершали предпраздничную утреннюю пробежку с голым торсом.

Свое путешествие полуголые «Деды Морозы» закончили у здания ЗАГСа, где устроили фотосессию и организовали хоровод вокруг новогодней елки.

