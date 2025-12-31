Реклама

Мир
03:32, 31 декабря 2025

В России оценили возможность восстановить отношения с США

Посол РФ Дарчиев: 2025 год открыл возможности для восстановления отношений с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в обращении диппредставительства прокомментировал состояние отношений Москвы и Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

Дарчиев оценил возможность восстановить отношения с США и заявил, что 2025 год открыл для этого двери.

«Признательны всем, кто в это непростое время не поддался вирусу русофобии, а продолжал традиции Русской Америки, сохраняя духовную связь с Родиной, защищая культурное и религиозное наследие, ценности предков и великий русский язык, сохраняя и передавая детям историческую память», — подчеркивается в публикации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе заявил, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Он напомнил, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН.

