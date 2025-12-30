Реклама

00:05, 30 декабря 2025Мир

Лавров призвал не сводить отношения России и США к украинской проблематике

Лавров: Отношения России и США не должны сводиться к украинской проблематике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с агентством «Россия сегодня» заявил, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Интервью опубликовано на сайте ведомства.

Так он ответил на вопрос о том, поставит ли возможный отказ американской стороны от посреднической роли по Украине крест на перспективах развития отношений Москвы и Вашингтона. Глава ведомства отметил, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН. Москва и Вашингтон несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также стратегической стабильности, подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

