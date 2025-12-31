Реклама

Наука и техника
10:41, 31 декабря 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный высказался о влиянии погодных условий на активное наступление России в зоне СВО

Военный Дандыкин: Техника ВС России больше приспособлена к зиме, чем техника ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Техника Вооруженных сил России (ВС РФ) больше приспособлена к зиме, чем переданная Западом техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О влиянии погоды на активное наступление России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Зимние условия мешают и нам, и им. Тем более что ВСУ сейчас сидят где-то, обосновались, особенно по линии Донбасса. С 2014 года ведь готовились. А мы наступаем. Деревья там голые, степи. Поэтому зимние условия, может быть, нам даже в большей степени мешают, чем ВСУ», — отметил Дандыкин.

По словам военного эксперта, самое главное зимой — учитывать состояние техники.

«В этом плане, конечно, мы выигрываем, потому что техника у нас отечественная. Она более приспособлена к зиме, в отличие от того, что поставляется с Запада врагу. Военный быт, я думаю, у нас тоже получше устроен. А остальное — это тактика и умение наших военных», — заключил он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север». В частности, он заявил об уверенном продвижении российских военных вглубь обороны ВСУ. «В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления», — подчеркнул он.

