Выступления Деда Мороза и Снегурочки заметно подорожали

В канун Нового года резко выросли цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом

В Москве в канун Нового года резко выросли цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. По данным Telegram-канала Shot, 31 декабря стоимость праздничного визита увеличивается на 10 тысяч рублей каждые четыре часа.

Базовый вариант — часовое поздравление в первой половине дня с простыми костюмами и коротким шоу — обойдется как минимум в 60 тысяч рублей.

Более эффектные программы с «люксовыми» костюмами и расширенным представлением стоят дороже: утром — около 68 тысяч рублей за час. Самый дорогой вариант — выступление в новогоднюю ночь — оценивается уже в 110 тысяч рублей за час.

Сэкономить, пригласив только одного персонажа, не получится: даже визит одной Снегурочки тарифицируется по тем же расценкам. Получасовое поздравление от внучки Деда Мороза в праздничную ночь обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

