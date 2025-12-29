Реклама

14:55, 29 декабря 2025Экономика

Россияне стали реже покупать один новогодний товар

«Чек индекс»: Продажи живых сосен и елей упали в России на 12 %
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Медианная цена на живые ели и сосны в России поднялась на восемь процентов и достигла 3 тысяч 213 рублей. Это показало исследование «Чек индекс», авторы которого сравнили, сколько стоили эти деревья в период с 1 по 23 декабря в прошлом и этом году.

Оказалось, что количество покупок упало на 12 процентов. Впрочем, в онлайне оно выросло на 34 процента.

Что касается искусственных елей и сосен, то их медианная цена выросла на 10 процентов и достигла 4 тысяч 340 рублей. Число покупок увеличились на четыре процента. В онлайне оно оказалось выше на 20 процентов.

Кроме того, исследование показало, что в России количество торговых точек по продаже живых елей уменьшилось на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве перед Новым годом продажи живых елей на онлайн-площадках выросли более чем в два раза. В среднем живая ель стоит 3,6 тысячи рублей, а сосна — 2,9 тысячи рублей. Однако самым популярным вариантом остаются искусственные елки — их продажи выросли в 2,8 раза.

