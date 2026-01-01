Реклама

08:37, 1 января 2026

Африканская страна захотела поставлять пиво в Россию

Намибия может начать поставлять в Россию пиво и говядину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Намибия хочет рассмотреть возможность поставок пива в Россию. Об этом в интервью РИА Новости сообщила посол африканской страны в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.

«Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Намибия также может экспортировать в Россию говядину. «У нас есть такой продукт, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. В России это точно полюбят», — считает она.

Ранее Колумбия захотела поставлять в Россию бананы, ананасы и манго. По словам посла Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, латиноамериканская страна заинтересована в диверсификации экспортной корзины.

