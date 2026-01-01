Боня едва не утонула в океане

Блогерша Боня рассказала, что едва не утонула в океане в Коста-Рике

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила, что едва не утонула в океане в Коста-Рике. О произошедшем она рассказала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

С ее слов, ее накрыла волна, и начало «засасывать» под воду. «У меня сбилось дыхание — только делала вдох, вторая волна <…> Мне не хватало кислорода, чтобы прийти в себя», — высказалась Боня.

Увидев серферов неподалеку, она подняла руку и начала кричать «help». С ее слов, те сначала даже не поняли, в чем дело, но она смогла им крикнуть, что тонет. Молодые люди добрались до нее, закинули на доску и доставили на берег.

«Я помню такую мысль: меня накрывает, и я понимаю, что все. А потом я понимаю, что нет, я-то не сдамся, я не хочу, чтобы было “все”», — призналась Боня, призвав подписчиков беречь себя.

На другом видео Боня показала человека, который вытащил ее из воды. «Вот, кто спас мою жизнь», — высказалась звезда, сообщив, что парня зовут Джордж.

Ранее Виктория Боня опубликовала фото без штанов и подвела итоги 2025 года. 46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позировала на размещенном снимке в белом свитшоте и трусах с высокими вырезами, держа в руке стеклянную бутылку. При этом она дополнила откровенный образ коричневой бейсболкой, распущенными волосами и ярким макияжем в стиле smoky eyes.

В описании к кадру Боня отметила, что этот год стал для нее насыщенным.

