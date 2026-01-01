Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:36, 1 января 2026Мир

Экс-помощница Байдена раскрыла отношение Трампа к Путину

Экс-помощница Байдена Рид: Трамп уважает Путина и побаивается его
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп уважает российского коллегу Владимира Путина и даже побаивается его. Отношение американского лидера к Путину раскрыла бывшая помощника экс-президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости.

«Трамп очень изменчив. Он, как мне кажется, уважает русскую культуру. И, что наиболее важно, у него есть глубокое уважение к Путину и даже немного страха перед ним. Трамп не многих боится», — сказала она.

По ее словам, Трамп уважает позицию Путина, заключающуюся в стремлении к укреплению суверенитета своей страны.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин сравнил Путина и Трампа с Иосифом Сталиным и Франклином Рузвельтом. При этом нового Уинстона Черчилля, по его словам, «просто-таки нет и, к сожалению, быть не может».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком». За что глава Белого дома обозлился на президента Украины?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    В Турции назвали «козыри» Украины

    Названы потери ВСУ при ударе по казармам в Черниговской области

    На Западе высказались о судьбе Европы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Ким Чен Ын поздравил служащих в России военных из КНДР

    ВСУ более двух недель комплектовали подразделения для контратак и потерпели неудачу

    Школьница пошла выносить мусор и пропала в российском регионе

    Экс-помощница Байдена раскрыла отношение Трампа к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok