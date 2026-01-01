Экс-помощница Байдена раскрыла отношение Трампа к Путину

Экс-помощница Байдена Рид: Трамп уважает Путина и побаивается его

Президент США Дональд Трамп уважает российского коллегу Владимира Путина и даже побаивается его. Отношение американского лидера к Путину раскрыла бывшая помощника экс-президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости.

«Трамп очень изменчив. Он, как мне кажется, уважает русскую культуру. И, что наиболее важно, у него есть глубокое уважение к Путину и даже немного страха перед ним. Трамп не многих боится», — сказала она.

По ее словам, Трамп уважает позицию Путина, заключающуюся в стремлении к укреплению суверенитета своей страны.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин сравнил Путина и Трампа с Иосифом Сталиным и Франклином Рузвельтом. При этом нового Уинстона Черчилля, по его словам, «просто-таки нет и, к сожалению, быть не может».