Экс-советник Трампа дал оценку мирному плану США по Украине

Экс-советник Трампа Флинн оценил мирный план США по Украине как хороший

Экс-советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн оценил мирный план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Он высказался об этом в интервью РИА Новости.

«Я действительно считаю, что на столе лежит хороший мирный план», — заявил Флинн.

Несмотря на это, собеседник агентства отметил, что ситуация остается сложной.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов. При этом, по словам Дональда Трампа, неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса соглашения по Украине.