01:37, 1 января 2026Путешествия

Еще две страны перестали признавать российские паспорта без биометрии

Германия и Румыния с 1 января не признают пятилетние загранпаспорта россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентства «Москва»

Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта старого образца с 1 января 2026 года. Это следует из официального документа на сайте Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Речь идет о пятилетних паспортах без биометрии. В документе отмечается, что с 1 апреля 2026 года обычные загранпаспорта РФ не будет принимать Польша.

В настоящий момент российские загранпаспорта старого образца не признают Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.

Европейские страны стали последовательно запрещать пятилетние загранпаспорта с начала 2025 года. В Ассоциации туроператоров России заметили, что туристам, планирующим поездку в Европу, лучше оформить биометрические загранпаспорта.

