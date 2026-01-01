Реклама

Экономика
Маск своими налогами сломал компьютер налоговой службы США

Варвара Кошечкина
Фото: Daniel Cole / Reuters

Предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, что заплатил в казну так много налогов, что компьютер налоговой службы США не выдержал и сломался. Историей он поделился в соцсети X.

«Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил он.

Ранее Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Новый рекорд связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla. Их стоимость теперь составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, Маску теперь принадлежит 749 миллиардов долларов.

Он также предрек рост ВВП США в два раза. «Если прикладной интеллект является показателем экономического роста, а так и должно быть, то трехзначный рост возможен примерно через пять лет», — сказал миллиардер.

