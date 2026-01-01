Реклама

15:21, 1 января 2026Россия

Медведев пригрозил Украине неминуемым и скорым возмездием за удар в Херсонской области

Медведев: Возмездием за удар в Хорлах будет наступление Российской армии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал губернатора Владимира Сальдо

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине неминуемым и скорым возмездием за удар в новогоднюю ночь по кафе в Хорлах Херсонской области. Его цитирует ТАСС.

С его слов, возмездие наступит в виде наступления Российской армии. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», — так прокомментировал Медведев атаку беспилотников.

Он также сравнил произошедшее с сожжением жителей в деревне Хатынь в 1943 году.

ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в новогоднюю ночь. В атаке были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания начался сильный пожар, спасателям не удалось вытащить людей из огня.

Число погибших возросло, превысив 24, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

