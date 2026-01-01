Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 1 января 2026Россия

Минобороны рассказало о сбитых за семь часов БПЛА над российскими регионами

Минобороны: За семь часов над российскими регионами сбит 201 украинский БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Над российскими регионами 1 января с 16:00 до 23:00 по московскому времени российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 51, над Брянской областью уничтожили 36 БПЛА, над территорией Московского региона — 24, в том числе 21 беспилотник, летевший на Москву.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать Ростовскую область, там российские военные уничтожили 16 БПЛА, еще 15 штук было сбито над Калужской областью и 14 в небе над Тульской областью.

Кроме того, 12 беспилотников сбито над Курской областью, 10 над Рязанской, по шесть над Воронежской областью и Республикой Крым, еще пять над Орловской областью, четыре над Липецкой и два над акваторией Азовского моря.

Ранее в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря. По предварительным данным, погибли 24 человека, еще 29 пострадали, в том числе дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения с Россией изменились навсегда». Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул Москву и дал обещание Украине

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море

    В России рассказали о росте потерь ВСУ

    Минобороны рассказало о сбитых за семь часов БПЛА над российскими регионами

    Европейская журналистка раскрыла заказчиков терактов ВСУ

    Теракт в Херсонской области назвали трагедией XXI века

    Стало известно о просьбе Москвы к США по поводу шедшего в Венесуэлу танкера

    Ограничения ввели в российском аэропорту для безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok