Минюст собрался ликвидировать российскую зоозащитную организацию

Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации некоммерческой зоозащитной организации «Российское общество защиты животных "Фауна"», выяснил ТАСС.

Иск будет рассмотрен Тверским судом Москвы 12 февраля. Минюст хочет прекратить деятельность организации и исключить сведения о ней из государственного реестра.

По данным агентства, «Фауна» была основана в 2005 году. Основным видом деятельности указана издательская деятельность. С ее слов, организация борется с жестоким обращением с животными, а также за улучшение условий содержания животных. Согласно открытым данным, в октябре 2025 года регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица.

В 2016 году на тот момент заместитель председателя общества Илья Блувштейн рассказал «Ленте.ру», что в России не было и нет единого зоозащитного сообщества, хотя «сотни тысяч человек очень остро переживают страдания животных». Административный вакуум, по его мнению, мог бы заполнить институт уполномоченного по правам животных. «Не один человек, а некая структура — на федеральном и региональном уровнях. Для координации работы и контроля за гуманным отношением к братьям нашим меньшим. Чтобы элементарно было к кому обратиться», — говорил он.