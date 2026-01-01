На Западе высказались о судьбе Европы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

VA: Судьба Европы висит на волоске после атаки Украины на резиденцию Путина

Совершенная во время переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом попытка нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Запада. Об этом сообщил французский журнал Valeurs Actuelles (VA).

Издание отметило, что атака произошла, когда пресс-конференция лидеров двух стран подходила к концу. По мнению автора статьи, момента для саботирования шансов на разрешение украинского конфликта «лучшего выбора и быть не могло».

Кроме того, в материале указывается на роль Европы в эскалации конфликта и ее молчаливом соучастии. В частности, издание отметило, что ни одна европейская столица не осудила проваленную операцию Киева. «Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске», — говорится в статье.

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Схему полета беспилотников продемонстрировало Минобороны РФ.