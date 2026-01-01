На Западе высказались о ядерной войне после атаки на резиденцию Путина

Мема: Попытка атаковать резиденцию Путина могла привести к ядерной войне

Недавняя попытка атаковать резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к серьезным последствиям. Об этом высказался финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на резиденцию Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну», — заявил он.

По словам финского политика, все западные страны должны нести ответственность за нападения на главу государства. Он отметил, что Москва имеет право принять любые меры в рамках международного права, которые посчитает необходимыми.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал поддержать усилия по мирному урегулированию украинского конфликта в новогоднем обращении. Он также отметил, что риск расширения конфликта на Украине на всю Европу остается.