04:14, 1 января 2026

Европейский лидер высказался об Украине в новогоднем обращении

Президент Болгарии Радев призвал поддержать мирные усилия по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев высказался об Украине, призвав поддержать усилия по мирному разрешению конфликта. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении.

«Прошедший год был драматичным для мира, войны привели к тысячам жертв, но появились и первые надежды на их прекращение. Верю, что наша страна должна недвусмысленно поддержать усилия по достижению мира», — сказал он.

По его словам, риск расширения украинского конфликта на всю Европу по-прежнему сохраняется. Болгарский лидер также призвал не рассчитывать на то, что интересы Софии будет защищать «кто-то другой».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главный вопрос 2026 года. По его мнению, он заключается в том, смогут ли США заключить мир с Россией без участия Европы.

