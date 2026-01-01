В Венгрии назвали главный вопрос 2026 года

Орбан: Главный вопрос 2026 года — смогут ли США заключить мир с РФ без ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главный вопрос 2026 года. По его мнению, он заключается в том, смогут ли США заключить мир с Россией без участия Европы. Орбана цитирует газета Magyar Nemzet.

Как утверждает венгерский премьер, западный мир разделен — американцы действуют иначе, чем европейцы. Венгрия, в то же время, поддерживает мирную политику США. Премьер Венгрии считает, что в случае, если Вашингтон достигнет соглашения с Москвой, российский рынок откроется для его страны.

По его словам, когда Дональд Трамп выиграл выборы, многие рассчитывали на то, что он завоюет расположение европейцев и положит конец конфликту на Украине. Орбан отметил, что Венгрия тоже «строила на этом свои планы», но этого не случилось.

Для Будапешта это значило, что ему необходимо было решить, на чью сторону встать: поддержать ли американские мирные усилия или «военные планы Брюсселя». «2026 год станет годом принятия решения о войне», — полагает Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Европейскому союзу (ЕС) грозит распад, так как некоторые решения, принимаемые в Брюсселе, все чаще не исполняются отдельными государствами-членами объединения.