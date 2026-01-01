Реклама

Мир
22:22, 1 января 2026Мир

Названа конечная цель теракта Украины в Хорлах

Симмонс: Киев атакой на Хорлы хотел спровоцировать Россию и повлиять на Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области / РИА Новости

Конечной целью теракта в Хорлах Херсонской области, жертвами которого в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь стали 24 человека, была провокация. Киев надеялся спровоцировать Россию на ответные действия, которые затем убедили бы американского президента Дональда Трампа и повлияли на его решение продолжить боевые действия, такое мнение выразил профессор из Университета Дакки Грег Симмонс в разговоре с RT.

«Она [Украина] в проигрышной позиции, она хочет сорвать мирное соглашение», — убежден профессор. Он отметил, что Киев как наиболее слабая сторона вооруженного конфликта не в первый раз для получения желаемого прибегает к терроризму.

В ночь на 1 января 2026 года противник атаковал беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Жертвы теракта — 24 человека, 29 получили ранения. Для ударов могли применяться разведывательные беспилотники стран НАТО.

