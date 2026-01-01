Реклама

Россия
00:38, 1 января 2026Россия

Названо число сбитых за декабрь над территорией России украинских беспилотников

РИА Новости: ПВО за декабрь сбила 6503 украинских БПЛА над Россией

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 6503 украинских беспилотника над территорией России, такое число называет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Наибольшее число БПЛА было поражено 15 и 25 декабря, 545 и 472 аппарата соответственно. Подавляющее большинство атак украинских дронов отражают над европейской частью России.

Ранее начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил генерал-майор Александр Романенков раскрыл подробности атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, удар Вооруженных сил Украины был целенаправленным и тщательно спланированным.

