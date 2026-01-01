Названо число сбитых за декабрь над территорией России украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 6503 украинских беспилотника над территорией России, такое число называет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Наибольшее число БПЛА было поражено 15 и 25 декабря, 545 и 472 аппарата соответственно. Подавляющее большинство атак украинских дронов отражают над европейской частью России.
Ранее начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил генерал-майор Александр Романенков раскрыл подробности атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, удар Вооруженных сил Украины был целенаправленным и тщательно спланированным.