Пенсии россиян вырастут

С 1 января россиян ждет индексация пенсии на 7,6 процента

С 1 января 2026 года страховые пенсии в России ожидает индексация, размер которой составит 7,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соответствующее решение о досрочной индексации пенсий сразу выше инфляции было принято также, как и в прошлом году. Средний уровень страховых пенсий по старости вырастет почти на две тысячи рублей и будет равен 27,1 тысячи рублей.

Помимо прочего, с 1 января до 9584,69 рублей увеличится и фиксированная выплата к пенсии. Вырастет стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, зависящего от страхового стажа и зарплаты (до 156,76 рублей).

Ранее стало известно, что в России вырастет прожиточный минимум. Он должен составить 18 939 рублей. Не так давно депутат Игорь Антропенко призвал одной категории россиян разрешить выходить на пенсию раньше.