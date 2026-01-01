Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:52, 1 января 2026Экономика

Пенсии россиян вырастут

С 1 января россиян ждет индексация пенсии на 7,6 процента
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

С 1 января 2026 года страховые пенсии в России ожидает индексация, размер которой составит 7,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соответствующее решение о досрочной индексации пенсий сразу выше инфляции было принято также, как и в прошлом году. Средний уровень страховых пенсий по старости вырастет почти на две тысячи рублей и будет равен 27,1 тысячи рублей.

Помимо прочего, с 1 января до 9584,69 рублей увеличится и фиксированная выплата к пенсии. Вырастет стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, зависящего от страхового стажа и зарплаты (до 156,76 рублей).

Ранее стало известно, что в России вырастет прожиточный минимум. Он должен составить 18 939 рублей. Не так давно депутат Игорь Антропенко призвал одной категории россиян разрешить выходить на пенсию раньше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл роль Сырского в конфликте на Украине

    «Радиостанция Судного дня» поздравила россиян с Новым годом

    Пенсии россиян вырастут

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    В России вырастет прожиточный минимум

    В европейской стране решили запретить соцсети детям

    Дед Мороз прилетел в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok