В России вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей

Размер прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Уточняется, что для трудоспособного населения он составит 20 644 рублей.

В 2025 году размер прожиточного минимума на душу населения составлял 17 733 рубля.

Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубля.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, в каком случае следует делать пенсионные накопления. Он отметил, что копить на пенсию имеет смысл при любом доходе выше прожиточного минимума.