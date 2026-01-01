Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:38, 1 января 2026Экономика

В России вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Illustration / Reuters

Размер прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Уточняется, что для трудоспособного населения он составит 20 644 рублей.

В 2025 году размер прожиточного минимума на душу населения составлял 17 733 рубля.

Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубля.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, в каком случае следует делать пенсионные накопления. Он отметил, что копить на пенсию имеет смысл при любом доходе выше прожиточного минимума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл роль Сырского в конфликте на Украине

    «Радиостанция Судного дня» поздравила россиян с Новым годом

    Пенсии россиян вырастут

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    В России вырастет прожиточный минимум

    В европейской стране решили запретить соцсети детям

    Дед Мороз прилетел в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok