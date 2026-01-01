При ударе по гостинице с мирными жителями в Херсонской области погибли 24 человека

Сальдо: В Херсонской области БПЛА ударили по гостинице, погибли 24 человека

Три беспилотника ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области, в результате случившегося погибли 24 человека. Об этом 1 января в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По предварительным данным, более 50 человек пострадали, погиб ребенок.

Как указал Сальдо, удар был нанесен по месту, где мирные жители встречали Новый год, многие сгорели заживо. Пожар удалось ликвидировать лишь под утро. «Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось», — написал он.

В настоящий момент врачи борются за жизни пострадавших, добавил глава Херсонской области.

Также стало известно, что один из беспилотников был снаряжен зажигательной смесью. Сальдо поставил удар в один ряд с одесским Домом профсоюзов.