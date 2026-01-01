Реклама

Россия
08:40, 1 января 2026

Раскрыты подробности удара ВСУ по гостинице с мирными жителями в Херсонской области

Сальдо: Дрон ВСУ с зажигательной смесью ударил по гостинице в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Один из беспилотников, атаковавших гостиницу с мирными жителями в Херсонской области, был снаряжен зажигательной смесью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей», — написал он. Политик поставил этот удар с один ряд с одесским Домом профсоюзов.

Три дрона ударили по кафе и гостинице в Херсонской области ранее 1 января. В тот момент там люди отмечали наступление Нового года. 24 человека не пережили атаку, более 50 — пострадали.

