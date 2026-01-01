Реклама

Из жизни
00:59, 1 января 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» поздравила россиян с Новым годом

«Радиостанция Судного дня» поздравила россиян с Новым годом словом «глотанье»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

«Радиостанция Судного дня» поздравила россиян с Новым годом, сообщение опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 00:21 по московскому времени в эфире прозвучало слово «глотанье». Администрация канала также поздравила всех с праздником.

31 декабря на радиостанции звучала музыка, а также поздравление президента России Владимира Путина с Новым годом на Камчатке и гимн России.

30 декабря в эфире транслировались разнообразные музыкальные композиции, среди них была тема из балета «Лебединое озеро» и песня из советского мультфильма «Бременские музыканты».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

