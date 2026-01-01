Ребенок стал жертвой еще одной атаки ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: Дрон атаковал легковой автомобиль, погиб ребенок, трое взрослых ранены

Ребенок не выжил, трое взрослых ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковое авто в Тарасовке Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья — пожилая семейная пара и их взрослая дочь с пятилетним сыном. Все взрослые получили множественные ранения. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Скадовскую больницу.

Ранее губернатор рассказал, что один ребенок заживо сгорел в результате атаки ВСУ на Хорлы. По словам Сальдо, тела мирных жителей, не выживших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах, практически полностью сгорели, «как после ядерного удара».

ВСУ с помощью беспилотников атаковали мирных жителей, отмечавших Новый год в Херсонской области. Число жертв превышает 24, более 50 человек пострадали.

