Бывший СССР
15:27, 1 января 2026

Сальдо сообщил о сгоревшем заживо ребенке при атаке ВСУ

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал губернатора Владимира Сальдо

Один ребенок заживо сгорел в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Четверо ранены, и еще один малыш пока не идентифицирован», — сказал он.

По словам Сальдо, тела мирных жителей, погибших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах, практически полностью сгорели, «как после ядерного удара». «Остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали мирных жителей, отмечавших Новый год в Херсонской области.

Согласно последним данным, число погибших превышает 24, более 50 человек пострадали.

