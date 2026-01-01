Россиянам назвали способы восстановиться после застолья

Врач Морунов: После застолья нужно восстановить водный баланс

Чтобы безопасно восстановиться после застолья, следует соблюдать принцип «щадящего питания», а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс. Такие рекомендации в разговоре с РИА Новости дал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов.

Для восстановления водного баланса нужно пить чистую теплую воду небольшими глотками. Также подойдут несладкие компоты из сухофруктов или шиповника.

Морунов также посоветовал соблюдать принцип «щадящего питания». После праздников нужно исключить из рациона жареное, острое и копченое. «Основу рациона должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, овощи и фрукты в умеренном количестве, нежирный кефир и творог», — добавил врач.

