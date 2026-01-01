Реклама

04:47, 1 января 2026

Россиянам назвали способы восстановиться после застолья

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: pvproductions / Freepik

Чтобы безопасно восстановиться после застолья, следует соблюдать принцип «щадящего питания», а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс. Такие рекомендации в разговоре с РИА Новости дал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов.

Для восстановления водного баланса нужно пить чистую теплую воду небольшими глотками. Также подойдут несладкие компоты из сухофруктов или шиповника.

Морунов также посоветовал соблюдать принцип «щадящего питания». После праздников нужно исключить из рациона жареное, острое и копченое. «Основу рациона должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, овощи и фрукты в умеренном количестве, нежирный кефир и творог», — добавил врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, какие продукты и напитки помогают организму быстрее справиться с последствиями алкогольной интоксикации. По словам специалиста, похмелье связано прежде всего с обезвоживанием и нарушением электролитного баланса, поэтому ключевая задача — восполнить потерю жидкости.

